“Tutelare il settore turistico per evitare collasso economico”

«Il turismo balneare rappresenta per Lamezia Terme, e la regione Calabria tutta, una delle principali attività economiche principali, pertanto urge una strategia chiara per una ripartenza in totale sicurezza che non porti al collasso definitivo del settore», sostiene CasaPound Lamezia Terme.

«Posto che la tutela della salute è di primaria importanza – si dichiara nella nota stampa – non possiamo rimanere indifferenti dinnanzi all’impatto negativo che l’emergenza sanitaria sta avendo sul settore turistico e balneare. A partire da marzo le prenotazioni in vista dell’estate sono crollate e la mancata riapertura delle strutture ricettive e ristorative hanno compromesso ulteriormente la stagione estiva. In virtù di ciò, risulta urgente dare al settore turistico delle linee guida chiare affinché si scongiuri il collasso definitivo del settore turistico che per molti lametini rappresenta la fonte di guadagno dell’intero anno».

Il che, però, riguarda Regione e Governo, mentre si chiede «che si intervenga mediante delle norme che vadano a regolamentare l’utilizzo delle aree demaniali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale. Chiediamo altresì che vengano rilasciate delle autorizzazioni gratuite di occupazione di porzioni di suolo pubblico in modo da garantire l’installazione di aree di servizio volte ad evitare assembramenti. Inoltre, proponiamo la sospensione del pagamento della tassa di soggiorno per il 2020». Imposta che a Lamezia Terme però non è prevista, mentre sui due lungomari ad oggi ancora non ci sono attività di ristorazione o un numero elevato di lidi attrezzati.