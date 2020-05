Salvatore Alvino chiede di rivedere i criteri di accesso del bando regionale attualmente in fase di preinformazione

Dal segretario politico della Democrazia Cristiana di Lamezia Terme, Salvatore Alvino, arriva la richiesta rivolta alla governatrice Jole Santelli e all’assessore al bilancio Franco Talarico per rivedere i criteri di accesso del bando regionale attualmente in fase di preinformazione.

Se ad oggi è previsto che “il bonus, pari a 2.000 euro, si rivolge alle realtà produttive con sede operativa in Calabria che abbiano un fatturato inferiore ai 150.000 euro e la cui attività è stata interrotta nella fase emergenziale”, per Alvino è necessario allargare la platea di possibili interessati: «le aziende che non possono usufruire dei bonus calcolato sui dipendenti, cioè chi ha una azienda in cui lavora solo il titolare e che fattura più di 150.000 euro all’anno, magari superandolo anche solo di 10.000 euro, perché non ha diritto a nessun bonus?»