Ennesimo comunicato stampa di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato a lamentare la situazione della sanità a Lamezia Terme.

Se da un lato si rimarca come la scelta per il centro Covid regionale sia ricaduta su Catanzaro, dall’altro si lamenta ancora che «un edificio dell’ospedale “Giovanni Paolo II” è dotato di tutti i requisiti richiesti ad un centro Covid per cure intensive e sub intensive: struttura autonoma con la disponibilità di un centinaio di stanze su tre piani e di oltre 6000 mq, laboratori, Pronto Soccorso, eliporto, vicino a stazione e aeroporto internazionale, facilmente raggiungibile da ogni parte della Calabria e dagli altri presidi sanitari». Mancano solo macchinari e personale, particolare non di secondo piano, ed un hub di riferimento.

Nel comunicato si ricorda il niet avanzato per il trasferimento di pazienti dalla RSA di Chiaravalle a Lamezia Terme, aspetto che ha fatto sì però che insieme agli anziani a Catanzaro andassero poi anche 8 oss e 4 infermieri assunti a tempo determinato dall’Asp ma che hanno preso servizio presso il policlinico gestito dall’azienda Mater Domini, conseguenza che non viene però ricordata nella nota stampa.

Si contesta l’attuazione dell’azienda unica sanitaria di Catanzaro per l’assenza dell’accorpamento dell’ospedale lametino, che è sotto la gestione dell’Asp di Catanzaro sciolta per infiltrazioni mafiose proprio per un’inchiesta che ha riguardato il “Giovanni Paolo II”, e si ricorda che «è stato chiesto a gran voce, da quando è iniziata l’emergenza Covid 19, di riaprire Microbiologia e Malattie infettive per salvare vite e fornire un servizio non solo a Lamezia ma all’intera Calabria», non citando che però in nessun accordo e atto amministrativo del commissario del piano di rientro o dell’Asp di Catanzaro tale ipotesi sia mai esistita.

Si mostra scetticismo su «come la Regione intende affrontare la Fase 2 e ottemperare alle regole e ai criteri fissati dal Ministero», chiedendo poi all’organo politico di farsi carico dell’aspetto della programmazione che attualmente è in mano anche al commissario Cotticelli, e di aumentare le prestazioni ed i tamponi sul territorio, aspetto questo che però deve far fronte all’impossibilità di assumere nuovo personale in laboratorio e la carenza internazionale di un numero sufficiente nell’immediato di reagenti. Perché in quanto pandemia il problema non riguarda solo la quarta città della Calabria.