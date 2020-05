Slitta a luglio l’avvio rivisto dell’orario estivo per i collegamenti aerei con l’aeroporto di Lamezia Terme

In attesa di eventuali evoluzioni in merito alla pandemia che ha di fatto bloccato quasi tutto il settore aereo internazionale, slitta a luglio la ripresa dei voli di collegamento con l’aeroporto di Lamezia Terme operati da Easyjet (Milano e Basilea) e Blue Air (Torino), nuovo posticipo per le compagnie aeree in previsione delle misure legate al Covid-19.

Diverso il caso di Ryanair, che in estate ripartirà mutando le frequenze dei previsti voli per Vienna, Bruxelles, Berlino (solo ad agosto), Francoforte, Bergamo, Malpensa, Pisa, Treviso, Malta (solo agosto), Cracovia (solo agosto), Londra. La scelta della compagnia irlandese è stata annunciata oggi, con un progressivo taglio delle tratte europee effettuate.