Da lunedì, se le previsioni saranno confermate, sono attese ulteriori riaperture delle attività rimaste serrate per il lockdown nazionale. Dopo la pubblicazione delle linee guida da parte di Inail e Iss anche per le attività di ristorazione, e passata la polemica sull’ordinanza regionale per il servizio all’aperto bocciata in seguito dal Tar, sul corso Numistrano e vie attigue i gestori dei locali sono in fase di “lavori in corso” per fari trovare pronti nel caso.

Oltre alle richieste già avanzate all’amministrazione comunale lametina, che in parte dovrebbero essere recepite (in che modalità e quantità dipenderà anche dalla risposta che il Governo darà agli enti locali in merito ad eventuali aiuti per poter a loro volta varare esenzioni o sconti sui tributi locali per attività commerciali e cittadini), venerdì mattina la sesta commissione consiliare proseguirà i lavori in merito agli incontri con i rappresentanti di categoria dell’imprenditoria lametina in supporto alla ripartenza dopo il lockdown.

Foto 3 di 3





Con tanto di “approccio social” sulle stories instagram del profilo dell’amministrazione comunale, ci sarebbe poi il rinnovato interesse, visto l’arrivo della stagione estiva, per animare i 2 tratti di lungomare esistenti, anche se nell’ultimo bando per l’assegnazione dei lotti per installare i lidi nel 2017 solo 2 erano stati i progetti andati avanti, ma fermatisi di fatto negli ultimi anni in “sabbie mobili” burocratiche (ultime notizie risalgono al 2018). Anche lo scorso anno stessa spiaggia, stesso mare, stesse problematiche, con attualmente in una fase di “lavori in corso” secondo la sezione apposita del sito internet comunale anche l’iter che se concluso positivamente vedrebbe la nascita del lido gestito dalla cooperativa Malgrado Tutto alla fine della porzione del lungomare di Ginepri, il quale è ancora senza affidatari per i chioschi presenti (ed anche le attività create nella pineta si sono concluse lo scorso anno). L’unico altro lotto in fase di iter burocratico avanzato, quello del lungomare “Falcone – Borsellino” con progetto presentato dalla Poseidon, ha visto in conferenza dei servizi asincrona qualche passo in avanti ma con ancora vincoli e divieti da superare avanzati in un secondo momento.

Il tempo stringe, ed oltre alle buone intenzioni servirà trovare il modo di superare celermente vincoli burocratici ma anche fare i conti con la disponibilità dei privati rimasti al palo per circa 2 mesi.