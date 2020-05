Si è spento l’ex consigliere regionale Egidio Chiarella

Si è spento dopo lunga malattia l’ex consigliere regionale Egidio Chiarella. Nato a Borgia ma residente a Lamezia è stato Consigliere Comunale di Lamezia Terme e di Borgia, in provincia di Catanzaro ed ha ricoperto per undici anni il ruolo di Consigliere Regionale, fino al 30 marzo 2010 e in tale veste ha assunto la carica di Presidente della 1^ Commissione consiliare, Affari Istituzionali; del Comitato per la Qualità e Fattibilità delle Leggi e del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Calabria.

Il suo nome è legato ad importanti provvedimenti legislativi quali: l’Istituzione del Corecom (Comitato regionale della Comunicazione) in Calabria; la 1ª legge Urbanistica della Calabria; la legge sui servizi sociali; il Piano Sociale regionale; le norme per il B&B calabrese; la normativa per la trasparenza e la pubblicità degli atti regionali e sulla rete dei trasporti pubblici locali; la legge delega sui primi Testi Unici. Da anni, dopo aver lasciato la politica attiva, si impegna con passione e professionalità nel campo della comunicazione cattolica e della saggistica.