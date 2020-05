Sulle zone periferiche e montane della città incontro tra i consiglieri di Forza Italia e l’assessore Dattilo

Incontro nei giorni scorsi tra l’assessore Francesco Dattilo e i due consiglieri comunali di Forza Italia, Antonio Mastroianni e Matteo Folino, chiedendo di dare importanza anche alle zone periferiche e montane della città.

«I punti trattati vanno dalla fondamentale messa in sicurezza e pulizia delle strade, che oggi presentano numerose criticità, alla necessità di ripristinare l’illuminazione pubblica che in molti punti non è funzionante», spiegano i due forzisti, «zone troppo spesso abbandonate e poco considerate ma che conservano bellezze naturali e storiche che possono essere certamente sfruttate maggiormente, ma soprattutto zone periferiche e montante dove risiedono migliaia di cittadini lametini che meritano maggiore attenzione da parte dell’amministrazione».

Si citano Fronti, Zangarona, Misà, Serracastagna, Vonio, Caronte, San Pietro Lametino, Acquadauzano e Sant’Eufemia Vetere, con la necessità di «riprendere in maniera celere i lavori sulla strada Caronte-Acquafredda completando il rifacimento del manto stradale e di dare impulso al progetto di messa in sicurezza della strada nella frazione San Minà» continua la nota stampa, registrando da parte del componente della giunta Mascaro «piena disponibilità e attenzione, nonché ha assicurato il suo massimo impegno nel trovare una soluzione alle questioni prospettate nel più breve tempo possibile»