“Comune e Asp attivino immediatamente procedure per la digitalizzazione dei servizi su App IO”

«Nel 2016 il Governo Renzi ha avviato lo sviluppo di un applicazione per la semplificazione della pubblica amministrazione, oggi finalmente quell’applicazione è realtà e funziona, è l’APP Io, sviluppata dal team di sviluppatori e programmatori del governo» rimarca Dario Rocca dei Giovani Democratici di Lamezia Terme, non nascondendo però che «anche se ancora in fase iniziale, l’app è progettata benissimo, e dimostra che il progetto di digitalizzazione dei servizi del nostro paese è necessario oltre che possibile».

Si parla di «snellire i tempi della burocrazia e sopperire in modo temporaneo alla mancanza di dipendenti comunali, sia per affrontare al meglio il distanziamento sociale che la situazione creata dal Covid ci impone», aspetto che però alcune pubbliche amministrazioni hanno recepito meglio di altre. Lamezia Terme fa parte delle seconde a vedere il sito internet e la doppia versione di amministrazione trasparente.

«Ci auguriamo quindi che il comune di Lamezia Terme, l’Asp e anche tutti gli altri settori della pubblica amministrazione possano al più presto integrarsi in questa applicazione e guardare finalmente al futuro e alla digitalizzazione dei servizi» conclude Rocca.