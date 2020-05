Dopo 75 giorni di chiusura delle attività commerciali, il direttivo della Lamezia Shopping saluta, con una grande dose di fiducia la propria utenza, e riapre con una campagna di sensibilizzazione: “#riparTIAMOlamezia”.

«Consapevoli che tutto ciò che è stato promesso, dal Governo centrale e dal Governo regionale, è rimasto al momento disatteso», lamentano i commercianti sostenendo che «si sono rimboccati le maniche e si sono ingegnati per poter procedere alle riaperture in tutta sicurezza, garantendo locali sanificati, trasformati, e adattati alle direttive imposte dal Governo. “Noi ci siamo” questa è la voce che si alza all’unanimità da un esercito di partite IVA abituato ad inventarsi la qualunque cosa pur di rispondere con professionalità e dignità alle esigenze dei propri clienti».

Foto 3 di 3





Parte così la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lamezia shopping, con una serie di manifesti che saranno affissi presso le vie di Lamezia, ringraziando per la collaborazione anche l’amministrazione comunale.

“Lamezia e’ il suo centro commerciale naturale”, “solo Lamezia può far rinascere Lamezia” sono alcuni degli slogan coniati dal direttivo per sensibilizzare la spesa presso i ristoratori, i bar e tutte le attività commerciali della città. «Il coraggio non manca», aggiungono gli operatori, «adesso tocca ai lametini, perchè un piccolo acquisto può contribuire ad un grande risultato, se fatto da tutti».