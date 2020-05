Domani diretta streaming con Nicola Oddati per il Circolo PD di Lamezia Terme

Ricomincia, anche se in streaming, l’attività politica del Circolo PD di Lamezia Terme, con una serie di incontri tematici con esperti e membri della segreteria nazionale.

Il primo incontro (ieri una prima prova con qualche problema tencico) sarà domani alle 18:30 con Nicola Oddati, membro della segreteria Nazionale, con cui si approfondirà la Fase 2 ed il decreto rilancio e di come il Partito Democratico si porrà su queste tematiche.

L’incontro sara` in live streaming sulla Pagina Facebook Partito Democratico – Lamezia Terme, si potranno fare le domande o in diretta o inviandole prima via mail a Partitodemocratico.lamezia@gmail.com