Lamezia Benecomune chiede il completamento di quella che doveva essere la strada Sant’Eufemia – mare

Incompiuta prima dell’amministrazione Speranza, poi di quella Mascaro, quella che doveva essere la strada Sant’Eufemia – mare è stata poi completata per quanto riguarda l’aspetto dell’asfalto sotto la gestione commissariale, ma è rimasta ad oggi fine a sé stessa. «Il verde ormai invade la carreggiata con il rischio, soprattutto con l’arrivo dei primi caldi, di trovare serpenti e animali simili sulla strada», lamenta Lamezia Benecomune, «comprendiamo che stiamo venendo fuori da una fase drammatica, in cui tutte le attenzioni giustamente sono state concentrate a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Ora siamo entrati in una nuova fase: con spirito costruttivo, sollecitiamo l’amministrazione comunale ad avviare prima possibile la manutenzione della strada e a riprendere nei prossimi mesi il progetto che prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile e di un percorso pedonale con un adeguato sistema d’illuminazione sulla strada».

Se non fosse che il verde che invade la strada è anche quello dei terreni privati ai lati, la cui manutenzione spetta ai proprietari e potrà essere al massimo inclusa all’interno dell’annuale ordinanza estiva che l’amministrazione emetta intimando la manutenzione del verde privato prossimo alle strade per evitare eventuali incendi.

Ricordando come l’iter avviato dieci anni fa, con una spesa prevista di 3 milioni di euro, abbia portato, dopo la modifica del progetto, solo ad inaugurare un tratto stradale interno, il movimento sostiene che «già ora tanti cittadini stanno frequentando la nuova strada per fare passeggiate a andare in bici, sfruttando uno spazio ampio che consente in questa fase di mantenere un adeguato distanziamento», sollecitando «il completamento dei lavori per il percorso ciclabile e l’illuminazione per dare una boccata d’ossigeno all’economia cittadina e qualificare sempre più l’offerta della nostra città in termini di sostenibilità ambientale e turismo». Anche se la strada ad oggi non sbocca in prossimità del mare, ma su via Dantona.