Stop ai protesti dei titoli di credito fino al 31 agosto, Stefano Rocca soddisfatto

«Ce l’abbiamo fatta, la battaglia condotta da tante associazioni di categoria, è arrivata ad una conclusione» commenta il vicepresidente dell’associazione “Lamezia Shopping”, Stefano Rocca, «emozione e gratificazione sono gli stati d’animo che sento di esprime in questo momento, per aver contribuito alla salvaguardia del tessuto produttivo».

«Questa è la prova che fare squadra è sempre un’arma vincente, da soli non si va da nessuna parte. Il lavoro sinergico condotto da tutti ha prodotto un ottimo risultato», continua Rocca, «il mio ringraziamento va al professore di economia Claudio De Vincenti, ex sottosegretario alla presidenza del Governo Gentiloni, per essere stato il promotore, su nostro sollecito, presso l’attuale Governo, della richiesta di sospensione di tutti i titoli di credito fino a fine emergenza. Soddisfatto per l’inserimento di questo importante emendamento, che proroga tali scadenze al 31 agosto, mi auguro che le associazioni continuino a sostenere fattivamente con il loro contributo, le diverse esigenze dei territori».