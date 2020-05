Lanciato l’hashtag #nonrincariamoladose per invitare tutti a mantenere inalterati i prezzi ai livelli pre Covid-19

Dall’attività Ferrise Dolce una campagna social per «prendere le distanze dalla polemica nazionale esplosa a causa dell’aumento dei prezzi di alcuni bar» e tramite l’hashtag #nonrincariamoladose invitare tutti a mantenere inalterati i prezzi dei prodotti, garantendo in primis questo aspetto nel proprio esercizio: «viviamo una situazione difficile (la paura è tanta e le risorse economiche sono sempre meno) quindi rincarare la dose aumentando i prezzi, crediamo non sia giusto. È risaputo che “L’unione fa la forza”, per questo vorremmo invitare altre attività (di settore e non) ad utilizzare lo stesso hashtag».

Si ricorda che «con l’inizio della Fase 2, molte attività hanno finalmente avuto l’opportunità di riaprire al pubblico. Bar e Parrucchieri risultano tra i luoghi di consumo più frequentati dai cittadini. La voglia di tornare a una sorta di “normalità” fa ben sperare ma la strada da fare è ancora lunga. Potrebbe essere un inizio per far ripartire l’economia».