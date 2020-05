Tornano a lamentare il mancato pagamento della contrattazione decentrata degli anni passati i sindacati del Comune di Lamezia Terme.

Oggi le Rsu hanno nuovamente effettuato una riunione, constatando però come dalla rassicurazioni delle varie parti pubbliche chiamate in causa negli anni, ad oggi non sia arrivata la soluzione del problema che riguarda i dipendenti ma anche il rispetto delle norme e piani.

A tal proposito i sindacati chiedono di essere sentiti nella prima commissione consiliare.