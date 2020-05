Verde pubblico, commissione pari opportunità, buoni spesa al centro delle prossime sedute delle commissioni consiliari

Se ancora non vi sono tracce di possibili nuove sedute di consiglio comunale all’orizzonte, gradualmente continua per i consiglieri comunali l’impegno delle varie commissioni.

Domani alle 11.30 prima e terza commissione discuteranno del regolamento comunale del verde pubblico ipotizzando eventuali correzioni e modifiche.

Venerdì alle 10.30 si discuterà di buoni spesa in terza commissione con l’assessore Teresa Bambara, mentre in contemporanea si dovrebbe tenere quella della prima sul regolamento della commissione pari opportunità. Non essendo gli eletti lametini dotati del dono di ubiquità, o sarà spostato l’orario di una commissione o si troveranno soluzioni alternative.