Nè la donna positiva al Covid-19 nè suoi familiari dipendenti presso i supermercati Conad

Tornano le catene sui social network e gruppi whatsapp a diffondere notizie prive di fondamento. Soggetto interessato in questo caso la donna di Pianopoli risultata positiva al Covid-19, con il gruppo Conad ha smentire l’ipotesi che la stessa sia una dipendente del supermercato in Via del Progresso.

«Si rassicurano clienti e dipendenti che ne’ la signora ne’ un suo familiare lavorano presso le nostre strutture commerciali e che nelle stesse vengono rispettati tutti i protocolli di sicurezza», spiega il gruppo lametino, «alla signora positiva al Covid-19 giunga il nostro augurio di una pronta guarigione. Siamo amareggiati per quanto accaduto e si procedera’ per vie legali contro chiunque diffonde notizie destituite di ogni fondamento».