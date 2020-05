Stagionali Sacal Gh, lunedì mattina i sindacati in audizione con sesta e settimana commissione consiliare

Mentre il settore del trasporto aereo inizia una graduale ripresa programmando il ritorno di alcuni voli da e per gli aeroporti calabresi dopo il fermo per il coronavirus, la diretta conseguenza anche per Sacal è stata quella di avere una mole di lavoro inferiore e quindi anche necessità minore di personale.

Sulla situazione degli stagionali di Sacal Gh interverranno in audizione lunedì mattina i sindacalisti, invitati dalla sesta e settimana commissione consiliare comunale alle 11 in via Perugini.