La Lamezia Multiservizi smentisce la paventata positività al Covid-19 di un proprio dipendente, che era stato messo subito in quarantena dopo che erano stati avvertiti gli organi preposti per effettuare il tampone.

Lo stesso è stato eseguito ieri, ed il risultato, comunicato oggi, attesta la negatività del dipendente che non risulta contagiato dal Coronavirus.

«La vicenda dimostra ancora una volta che, prima di creare inutili allarmismi soprattutto in questo periodo di emergenza socio-sanitaria, bisogna informarsi e far riferimento a fonti attendibili, in modo da diffondere notizie certe e veritiere e che abbiano inoltre una valenza scientifica», sostengono da via della Vittoria, smentendo di fatti un rumors che non era stato riportato da nessuna testata.