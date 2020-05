«Lamezia e la Calabria non possono permettersi di veder sfumare l’ampliamento dell’aerostazione», sotiene Eugenio Guarascio, consigliere comunale di Lamezia Terme, reputando che «le notizie che ci arrivano dall’Unione europea su una possibile esclusione del progetto per ritardi nei lavori sono clamorose e richiamano ognuno a un’urgente assunzione di responsabilità e di iniziative», anche se già a febbraio Sacal aveva comunicato di non avere a disposizione 35 milioni di euro per cofinanziare l’opera.

«Il Comune di Lamezia Terme, la società Sacal e la Regione Calabria attivino tutte le azioni possibili per salvare un investimento di enorme valore per il futuro di questa regione», ammonisce Guarascio, anche se già ieri il sindaco Paolo Mascaro parlava di un’interlocuzione aperta con la Regione per un primo intervento migliorativo da 25 milioni di euro.