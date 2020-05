Un drappo bianco appeso alla sede del Pd lametino per ricordare la strage del 23 maggio 1992

«Il 23 maggio del 1992, per chi lo ha vissuto, è stato quasi un trauma che si porta dietro; ciascuno si ricorda esattamente cosa stesse facendo quando apprese la notizia dell’attentato di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonino Montinaro», spiegano i Giovani del PD Lamezia aderendo all’ iniziativa promossa dall’Anci di appendere ai balconi dei palazzi comunali e delle abitazioni un lenzuolo bianco e postando una foto usando gli hashtag #ilmiobalconeèunapiazza; #ilcoraggiodiognigiorno; #23maggio2020.

«Per i più giovani invece è importante portare avanti sin dai più piccoli gesti, il valore della legalità, il rispetto degli altri e della collettività per onorare Falcone, Borsellino e tutti coloro che hanno pagato con la vita il loro impegno per far crescere la nostra Terra», si legge nella nota stampa, «noi abbiamo l’onere e l’onore di raccogliere il testimone e di portare avanti quei valori che li hanno spinti ad essere oggi un esempio per noi tutti. Lo dobbiamo a Peppino Impastato, a Gianluca Congiusta, ad Antonino Scopelliti, a Rosario Livatino , ai due nostri concittadini Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano, a Peppino Valarioti e a tanti altri che ci hanno insegnato, che se lo vogliamo “un giorno questa terra sarà bellissima”. Quest’ anno, ai tempi del Covid, è lodevole l’iniziativa delle Fondazione Falcone di ricordare tutto il personale sanitario e tutte le donne e gli uomini che hanno permesso al nostro Paese di fronteggiare questa grave pandemia che ci ha colpito».