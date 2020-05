Verità per Tramonte e Cristiano, D’Ippolito chiede l’intervento della commissione parlamentare Antimafia

Commemorazione all’alba, con 2 piante di limoni piantate nella rotatoria vicino il luogo del delitto, per Pasquale Cristiano e Francesco Tramonte, i due netturbini assassinati 29 anni fa a Sambiase in merito ai quali ancora non è stata fatta chiarezza e assicurato alla giustizia i colpevoli.

«Caso che ci impone di pretendere verità e giustizia, impedite da silenzi, omissioni e opacità inaccettabili, che rappresentano una grave ferita al cuore dello Stato», sostiene il parlamentare Giuseppe D’Ippolito, «compito di noi politici è andare fino in fondo perché si faccia luce su queste vicende e si individuino tutti i colpevoli. Dunque la battaglia continua. Essa deve coinvolgere tutti gli eletti, a prescindere dalle bandiere di partito».

Il pentastellato rimarca che «nel merito ho già interessato la commissione parlamentare Antimafia, la sola che, dotata degli stessi poteri della magistratura, può accertare i fatti e le responsabilità, così restituendo credibilità alle istituzioni e fiducia ai cittadini».