Furgiuele indagato per aver partecipato a 2 gare con la società Terina, in serata colloquio con Salvini

Il deputato della Lega Domenico Furgiuele e’ indagato nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Reggio Calabria su una serie di appalti pilotati per agevolare la cosca Piromalli di Gioia Tauro.

L’accusa ipotizzata nei suoi confronti e’ concorso in turbata liberta’ degli incanti in qualita’ di ex legale rappresentante della societa’ Terina coinvolta nell’inchiesta in relazione a due gare di appalto. Dalla societa’ Furgiuele si e’ dimesso dopo l’elezione al parlamento, nei suoi confronti non sono stati emessi provvedimenti.

“Chiarirò la mia posizione, sono tranquillissimo, chiarirò tutto, ho piena fiducia nella magistratura”. Dichiara all’AdnKronos lo stesso Furgiuele.

“Non è una cosa – sottolinea – che riguarda la mia attività politica, ma, come riporta la stampa, come amministratore di una società, avrei partecipato a due gare d’appalto incriminate, sulle 22 finite nell’inchiesta, non vincendone neanche una. Reazioni nel mio partito? Stasera chiamerò i vertici, sentirò Salvini”, risponde Furgiuele.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, punta invece il dito proprio contro il leader della Lega: “le indagini in Calabria confermano che Salvini al sud ha riciclato il peggio. Il deputato indagato era già noto alle cronache ma Salvini non si è fatto scrupoli. Alzando il volume della propaganda xenofoba e razzista Salvini ha spostato l’attenzione su un falso pericolo – l’immigrazione – e ha fatto dimenticare che il centrodestra ha una lunga storia caratterizzata dalla contiguità con la criminalità organizzata e uno stillicidio di inchieste giudiziarie per corruzione e mafia. Mentre gli italiani venivano aizzati contro i poveri cristi che sbarcano sulle nostre coste i Piromalli facevano affari. Salvini si è dato un’immagine antisistema ma è un pezzo del sistema. Ha condotto una campagna contro una persona onesta come Mimmo Lucano mentre girava la Calabria con personaggi come l’onorevole Furgiuele da cui Salvini non ha preso le distanze neanche dopo la trasmissione di Report di due anni fa che ben descriveva questo campione di lotta alla ndrangheta”.