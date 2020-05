Blue Air anticipa al 15 giugno la ripresa dei voli tra Torino e Lamezia Terme

Blue Air, compagnia low cost rumena, anticipa al 15 giugno i voli da Torino per Catania, Napoli e Lamezia Terme. Tutti gli altri collegamenti, compresi quelli tra la Romania e l’Italia, partiranno, invece, dal primo luglio. Lo ha annunciato Mauro Bolla, country manager di Blue Air in Italia.

“Contiamo su una ripresa della domanda per l’estate, c’è molta voglia di viaggiare, di tornare a spostarsi sull’asse Nord-Sud, ma sarà molto graduale”, spiega Bolla.

“Torino rimane la nostra base in Italia, vogliamo ribadire l’importanza di rimanere in Italia”, aggiunge. Blue Air così la compagnia di bandiera Tarom ha ottenuto un finanziamento da 65 milioni di euro dallo Stato rumeno, ancora sotto esame a Bruxelles. In Italia per i 109 lavoratori sono stati attivati i contratti di solidarietà