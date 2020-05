Il vescovo Schillaci è stato ricoverato presso il reparto di cardiologia del Policlinico Gemelli di Roma

«Come tutti sappiamo, il nostro vescovo, nella scorsa settimana è stato ricoverato presso l’ospedale San Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, dove è stato indirizzato a un ulteriore consulto cardiochirurgico, approfittando di questo tempo di riposo. Per accertamenti, il vescovo è stato ricoverato presso il reparto di cardiologia del Policlinico Gemelli di Roma», annuncia dall’organo di informazione della diocesi Don Adamo Castagnaro, vicario generale.

Da par suo Schillaci ha rassicurato: «sono in comunione e in offerta con chi sta soffrendo! Mi sento privilegiato per la possibilità di essere curato e ringrazio la Provvidenza. Penso soprattutto a chi non ha queste opportunità, a chi non ha nessuno ed è solo. Ho il cuore colmo di fiducia nel Signore, e dico grazie alla grande professionalità e disponibilità dei medici e del personale che sto incontrando. Ci rivedremo presto a Lamezia Terme con più forza nel cuore e con ancora più amore per tutti voi».

Tutta la comunità diocesana si unisce nella preghiera in questa Pentecoste per sostenere il suo Vescovo e Pastore.