Prosegue anche nella Fase 2 la distribuzione di mascherine donate da privati

Da settimane la tanto attesa Fase 2 ci ha permesso il ritorno alla normalità seppure controllata ed in questo momento è necessario mantenere ancora più alta l’attenzione ed il senso civico, che ha contraddistinto la maggior parte dei calabresi durante il periodo di quarantena.

Pertanto l’utilizzo della mascherina ed il distanziamento sociale sono le uniche armi che abbiamo per allontanare sempre di più il pericolo di contagio, ed ecco perché, in una fase ancora molto delicata come quella odierna, la Pubbligraphic di Aleandro Caruso ha deciso di donare e distribuire al Comando della Polizia di Lamezia Terme, alla casa di riposo Bosco Sant’Antonio ed all’Associazione San Nicola, dispositivi di protezione individuale.

Un gesto di solidarietà per dimostrare la vicinanza di un’importante azienda del territorio a tutta la cittadinanza lametina ed anche un monito a continuare ad essere vigili ed attenti, affinché il ritorno ai ritmi di vita precedenti alla pandemia possa essere sempre più vicino.