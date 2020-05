Torna a proporre un’azione comune del circondario lametino il comitato Lamezia 4 gennaio

Torna a rilasciare un comunicato il comitato Lamezia 4 gennaio che riparte dal tema già battuto dell’unione dei comuni del lametino, rilanciando l’idea al sindaco Paolo Mascaro, valutando che «in questi mesi, peraltro, si è ampiamente constatata l’estrema duttilità e facilità dei contatti telematici che garantiscono rapidità nella trattazione dei temi più vari e nell’adozione contestuale di decisioni importanti tra soggetti distanti tra loro», sollecitando «un nuovo metodo di governo dei Comuni per ciò che concerne le politiche di sviluppo del territorio in un tempo in cui saranno disponibili grandi risorse e si dovranno proporre soluzioni e progetti in campo sanitario, imprenditoriale, scolastico, culturale, dei servizi sociali, dell’artigianato e dell’agricoltura».

Temi per lo più sovracomunali, ed in tal senso il comitato auspica che «i Comuni incontrino insieme la Presidente della Regione per verificare se l’attuale politica regionale preveda, e in che termini, interventi per l’area centrale della Calabria e quali progetti proponga; incontrino il Commissario alla sanità per conoscere se la prevista riorganizzazione della sanità regionale, e delle reti ospedaliere in particolare, preveda un progetto per l’intera area».