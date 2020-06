Il Diccap-Sulpl sollecita l’amministrazione sulla turnazione nei giorni festivi infrasettimanali

Allegando il parere dell’Aran protocollato a gennaio in merito alla turnazione nei giorni festivi infrasettimanali, la cui gestione viene rimandata all’ente locale interessato, il Diccap-Sulpl contesta che «eravamo fiduciosi che la nuova compagine politica, con la successiva nomina del Segretario Generale, che ricopre il ruolo di Dirigente del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana, avrebbe apprezzato il contributo e la proposta su un istituto che risulta funzionale al raggiungimento degli obbiettivi di programma dell’amministrazione. Invece registriamo una totale indifferenza oltre a un’assenza di un costruttivo dialogo tra le parti, che denota una inspiegabile distanza nelle relazioni sindacali, che paradossalmente alimenta i conflitti e si trincera in un preoccupante silenzio assordante».

Il sindacato «a distanza di 3 mesi dalla comunicazione in epigrafe citata, prende atto di tale comportamento, sollecita l’applicazione di quanto rappresentato, ed esprime una formale protesta per il disinteresse rilevato e per l’evidente violazione ai principi basilari di corrette relazioni sindacali, che evidentemente le SS.LL. in indirizzo non intendono considerare. Con riserva di ogni utile azione e prerogativa, si resta in attesa di riscontro nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa»