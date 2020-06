Il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale e Locale chiede la revoca del piano ferie redatto dal segretario generale

La segreteria territoriale lametina del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale e Locale contesta il piano ferie estivo redatto dal segretario generale per il corpo della polizia locale di via Perugini, chiedendone la revoca.

Nella nota redatta dal vicecomandante Aldo Rubino e da Pasquale Pupo in quanto dirigente al ramo, si indicano 6 finestre temporali tra luglio e settembre (1-15 luglio, 16-31 luglio, 1-16 agosto, 17-31 agosto, 1-15 settembre, 16-30 settembre) per poter andare in ferie, dando come termine per comunicare le proprie scelte il 25 giugno «al fine di consentire la pianificazione della turnazione e delle reperibilità».

Non del tutto convinta risulta invece la sigla sindacale, che chiede a Pupo (che ha la direzione anche dei servizi alle persone, segreteria generale, protezione civile, programmazione strategica) «di avere conoscenza formale dei piani ferie disposti dallo stesso Dirigente, nei Settori e in tutte le U.O.A. Menzionati», lamentando che si sia voluto «omettere il mese di giugno nel piano ferie disposto e comunicato agli operatori della polizia locale, e pianificare la turnazione comprendendo il mese di luglio, ribadendo che lo stato di emergenza epidemiologica dura fino al 31 luglio».

Secondo il sindacato «si contravviene all’art. 28 C. 12 del CCNL 21.05.2020, che stabilisce giugno/settembre il periodo di ferie consono al raggiungimento delle finalità delle ferie, indispensabili per consentire al lavoratore oltre al recupero delle energie psico-fisiche anche la tutela e la valorizzazione dei suoi liberi interessi e dei suoi tempi di vita, che anche l’art. 10 del dlgs. 66/2003 fissa, in almeno due settimane nell’anno di maturazione, cronologicamente consecutive solo su richiesta del lavoratore».