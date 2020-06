A 5 mesi dal commissariamento regionale una piattaforma civica contro la costruzione della terza vasca discarica

A 5 mesi dalla delibera della giunta Oliverio che commissariava la pratica della costruzione della terza vasca discarica in località Stretto (prevista nell’ordinanza regionale del 7 settembre 2019), una serie di sigle civiche (Italia Nostra, Confagricoltura, CIA – Agricoltori Italiani Calabria Centro, Cittadinanzattiva – Tribunale del Malato, Osservatorio Sociale San Nicola, Comitato Malati Cronici, Comitato Lamezia 4 Gennaio, Comitato Salviamo la Sanità del Lametino, Associazione Altrove, Comitato Lavoro, Sanità e Sicurezza, Comitato Lamezia Maltrattata) si schiera contro la Regione, ora guidata da Jole Santelli che di fatto non ha annullato la precedente decisione (anzi il 20 maggio ha confermato commissario Vincenzo De Matteis), lamentando che «come ben sa l’Assessore all’Ambiente della Regione, già noto inquirente antimafia e vicecomandante del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, intorno ai rifiuti girano milioni di euro e appetiti molto forti, per cui il mantenimento di un perenne stato di emergenza è l’humus ideale per fare affari in deroga alle normative esistenti».

Nel lungo recap si inseriscono così l’assassinio dei netturbini Tramonte e Cristiano, la presenza di due discariche pubbliche e una privata, l’impianto di selezione ex Daneco, le imprese che trattano rifiuti speciali e non in area ex SIR, più la discarica di Bagni e quelle non legali scoperte nella zona di Caronte.

A queste la piattaforma civica aggiunte «la richiesta di Med Sea Litter di costruire un mega sito a Pianopoli con impianto di trattamento rifiuti marini e discarica da 1.000.000 di mc di rifiuti», contestando «la nuova ordinanza regionale che prevede nuovi abbancamenti di 150.000 mc sulla 1a vasca esistente e di 55.000 mc sulla 2a, più la realizzazione, sempre in località Stretto, di una 3a vasca per altri 600.000 mc. Un’ordinanza quindi che, dati alla mano, viola tutte le normative (europea, italiana e regionale), che impongono l’obiettivo primario di “discariche zero” e di riciclo dei rifiuti».

Secondo l’insieme di sigle «Lamezia ha già raggiunto oltre il 50% della raccolta differenziata e fra poco raggiungerà il 65% e così i 28 comuni del lametino ricadenti nell’eco distretto lametino. Non c’è dunque assolutamente bisogno della costruzione di una terza discarica e di nuovi abbanchi sulle due già esaurite», anche se in discarica vanno tutti i rifiuti non differenziati e gli scarti di lavorazione.

Si ricorda che «in località Stretto vicinissimi al sito ci sono diversi pozzi di acqua potabile che servono Lamezia, oltre a 2 fiumi a destra e a manca delle discariche. Costruirvi una nuova discarica e abbancare in quelle esaurite oltre 200.000 mc di rifiuti significa esporci di nuovo al rischio di inquinamento delle falde acquifere e inquinare l’aria con i fetori dei rifiuti. Significa anche attirare di nuovo stormi di volatili (gabbiani, corvi, ecc.) che oltre a devastare l’ambiente sono vettori di malattie infettive trasmissibili all’uomo ed agli animali. Stormi che oltretutto sono un serio rischio per i voli aerei, come è successo in passato con atterraggi di emergenza risoltisi per fortuna senza morti e feriti».

Ci sono poi gli interessi dei privati, ed infatti si sottolinea che «il tutto ha poi un impatto fortemente negativo per il settore agricolo, che nella piana di Lamezia (che la Regione ha anche riconosciuto Distretto Agroalimentare di Qualità) ha imprese di eccellenza con prodotti di altissima qualità, anche Doc, Igt e IGP, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo».

Tutte prese di posizione che nei mesi passati, però, non erano emerse, ed il commissariamento regionale sulla pratica comunale è arrivato su una proposta precedente all’ultima ordinanza.