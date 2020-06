Mascherine tricolore oggi attese in Piazza Italia

Per il sesto sabato consecutivo le mascherine tricolore scenderanno in piazza in tutta Italia per manifestare contro il governo Conte, le restrizioni alla libertà giustificate con l’emergenza sanitaria e le misure messe in campo per far fronte ad una crisi economica e sociale senza precedenti.

A Lamezia Terme l’appuntamento è per le 17:30 in Piazza Italia, dove è prevista la presenza di cittadini, genitori, lavoratori, imprenditori, disoccupati, partite Iva e rappresentanti delle categorie più colpite come ristoratori, albergatori, baristi, imprese di noleggio con conducente, autodemolitori, tassisti, edili, ambulanti.