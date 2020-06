Autocandidatura per la terza vasca in località Stretto già nel 2018 da parte del Comune di Lamezia Terme

Grande il fronte dei dissidenti alla terza vasca della discarica in località Stretto, ora, ma il tutto in realtà partì circa un anno fa.

Nell’ordinanza regionale del 7 settembre 2019 per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani redatta da Mario Oliverio era infatti previsto per l’ecodistretto nell’area lametina la creazione di una «nuova piattaforma di recupero spinto di materia dai Rur e valorizzazione della RD secca; l’impianto sarà completato da una linea di trattamento anaerobico dell’organico, con produzione di biometano e compost di qualità. Il PRGR (il piano regionale di gestione dei rifiuti approvato nel 2016, nb) prevede la delocalizzazione dell’esistente impianto nel comune di Lamezia Terme nonché che sia la comunità d’ambito a svolgere tutte le procedure per la realizzazione della piattaforma a partire dall’individuazione del nuovo sito. La comunità dovrà quindi come primo step redigere il piano d’ambito individuando la nuova area di collocazione».

La stessa ordinanza non cela le ritrosie dei vari comuni in tutta la Calabria a voler accettare di ospitare impianti che accolgano gli scarti di lavorazione da quanto prodotto tramite la raccolta differenziata, e così chiama alle proprie responsabilità ogni Ato.

Si arriva quindi alla questione discarica di Lamezia Terme, pratica che si scopre essere stata avallata dalla commissione straordinaria che ha guidato via Perugini dal novembre 2017 per i 2 anni successivi. L’ordinanza infatti rimarca che «per la nuova discarica a servizio dell’impianto di Lamezia Terme (III buca), la Regione, nell’inerzia dell’ATO, ha chiesto a tutti i comuni interessati, di manifestare la propria disponibilità ad ospitare tale impianto. A seguito dell’unico riscontro positivo ottenuto da parte del Comune di Lamezia Terme, relativo ad una precedente progettazione che aveva ottenuto VIA favorevole nel corso del 2009 per una discarica di 600.000 mc, la Regione ha chiesto allo stesso di trasmettere il progetto all’ATO ed a questa di esprimersi entro il 30 maggio 2018 (cfr nota n. 1775465 del 21-5-2018). In assenza di determinazione da parte dell’ATO, la Regione riavviava la concertazione con il comune nel novembre 2018 e, dopo varie interlocuzioni anche alla presenza dei rappresentanti della Comunità d’Ambito chiedeva al Comune di ritrasmettere, entro la data del 15-7-2019, la progettazione all’ATO, completa delle necessarie valutazioni economico-finanziarie, affinché questi potesse svolgere, con l’urgenza del caso e comunque entro la fine del mese di luglio 2019, le proprie valutazioni».

Alla data del 7 settembre 2019 «non risulta che il Comune abbia ottemperato a quanto richiesto. È allora urgente porre in essere quanto necessario per la produzione della predetta documentazione», e così nel gennaio successivo arrivava il commissariamento della progettazione da parte della Regione, con Vincenzo De Matteis, funzionario del settore Rifiuti della Regione, confermato anche dalla gestione Santelli sempre all’interno della Cittadella.

C’è poi la vicenda dell’utilizzo di quanto esistente, ovvero la sopraelevazione della prima buca di Lamezia Terme per circa 50.000 mc: «a seguito della possibilità manifestata dal Comune di Lamezia Terme di poter fruire di alcune volumetrie (150.000 mc) conseguenti all’abbassamento degli abbanchi della prima buca in località Stretto, con nota n. 239932 del 26-6-2019 si è chiesto la produzione di tutti gli elaborati amministrativi e tecnici che hanno interessato nel tempo la realizzazione della prima vasca, così da consentire il confronto tra quanto realizzato nel corso degli anni novanta del secolo scorso e le previsioni normative oggi vigenti in materia». Anche in questo caso da via Perugini fino a settembre non era stato «ottemperato a quanto richiesto. È allora urgente porre in essere quanto necessario per la produzione della predetta documentazione, propedeutica ad ogni successiva valutazione».

Nel frattempo però interveniva un imprevisto, ovvero che «in data 26 agosto è stato disposto il sequestro preventivo di alcune aree della discarica pubblica di Lamezia Terme, con conseguente impossibilità di continuare i conferimenti che erano ripresi solo in data 14 agosto». Vicenda che poi è proseguita nel tempo, con attualmente custode giudiziario l’attuale sindaco Paolo Mascaro che nelle scorse settimane ha effettuato un nuovo sopralluogo in loco con gli altri enti interessati dalla vicenda.

Ad oggi poi, in tema rifiuti, è cambiata la gestione dell’impianto di San Pietro Lametino, con la nuova società che dovrà incaricarsi anche di una serie di interventi migliorativi annunciati però come non immediati per aspetti organizzativi ed economici, e con un’altra ditta lametina (con amministratore anche in consiglio comunale) ad aver gestito gli impianti di Alli ed il termovalorizzatore di Gioia Tauro, ovvero due delle tappe finali di parte del ciclo dei rifiuti differenziati anche nel lametino.

Rimangono inoltre altri problemi da dover risolvere in ambito organizzativo rimarcati dal fronte dei contrari, come la vicinanza dell’area ipotizzata come nuova discarica a terreni agricoli e falde acquifere, ma anche la necessità di dover trasferire il canile municipale come previsto nel progetto iniziale.