Sesto sabato consecutivo di protesta per le Mascherine Tricolori. A Milano davanti al Castello Sforzesco, a Roma in piazza Santi Apostoli e in decine di altre città italiane da Nord a Sud tra cui anche Lamezia Terme in Piazza Italia, italiani hanno manifestato contro il governo Conte e le misure economiche mese in campo per far fronte alla crisi.

«Sono passati ormai tre mesi esatti dall’inizio del lockdown e dal governo non è arrivata alcun risposta concreta. Abbiamo iniziato a manifestare per primi, quando ancora vigevano le restrizioni della Fase 1, chiedendo risposte che ancora non sono arrivate. Da settimane diciamo ci troviamo a denunciare una situazione che sembra immutabile: cassa integrazione in ritardo, aiuti inesistenti per le imprese, fasce più deboli della popolazione abbandonate a loro stesse» lamentano i manifestanti, continuando a chiedere misure economiche che prevedano solo uscite e non entrate per lo Stato, chiedendo anche «che lo stato d’emergenza non venga prolungato per altri 6 mesi», anche se in tempo di pandemia la scelta è globale e potrebbe andare oltre il 31 luglio.