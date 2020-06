Sul trasferimento dei dipendenti del call center lontano da Lamezia Terme si schiera anche Salvatore Alvino

Contro la scelta aziendale dell’Abramo Customer Care di non rinnovare il contratto di fitto dei locali di proprietà della Fondazione Terina, in scadenza a fine mese, si schiera anche il segretario Dc di Lamezia terme, Salvatore Alvino.

«Invito il presidente Santelli a prendere in mano urgentemente questa situazione in modo da poter risolvere in modo positivo la questione», reputa Alvino, anche se la stessa dovrebbe ancora esprimersi sulle nomine delle partecipate ed eventuale gestione, comprese quelle dell’area industriale lametina.