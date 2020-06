Alla vigilia dell’incontro tra sindacati e azienda consiglio comunale solidale con i lavoratori dell’Abramo Customer Care

Dopo il sindaco, anche il consiglio comunale di Lamezia Terme invia una nota stampa esprimendo preoccupazione per «le notizie che riferiscono dell’immediata chiusura della sede lametina della Abramo Customer Care. In un territorio ed in un’economia già in grande affanno, funestati dalle conseguenze anche dell’attuale pandemia, lo spostamento del lavoro e dei tantissimi lavoratori sarebbe un bruttissimo colpo con ovvie negative ricadute collettive».

Se in questi mesi, però, non pochi dipendenti hanno lavorato da casa in telelavoro, secondo i consiglieri comunali «anche per i lavoratori provenienti dal lametino, dalle zone limitrofe e da altre parti della nostra terra, ci sarebbero nuovi disagi ed un ulteriore contraccolpo economico, dovuti all’aumento dei costi ed alla difficoltà di tempi e di orari per raggiungere le nuove diverse sedi».

Si chiede così alla società di «rivedere tale scelta verso un territorio che ha saputo essere sempre assai generoso in termini di forza lavoro, abnegazione, professionalità ed impegno. Chiediamo alla Regione di entrare nel merito di una annosa vicenda che interessa tutta la Calabria, interloquendo con i vertici societari per portare il suo contributo fattivo affinché ci sia un’auspicata soluzione che veda la permanenza dei lavoratori e dell’azienda nell’attuale ubicazione di Lamezia Terme». Sede che però ha un rapporto tra costo di affitto e problemi strutturali già reclamati in precedenza dalla società, con la Fondazione Terina a dover rispondere come proprietaria dell’immobile.

Intanto domani ci sarà un incontro tra società e sindacati per descrivere il nuovo piano industriale, con quindi chiarimenti sulla possibilità di doversi trasferire in altre sedi o poter continuare a lavorare da casa.