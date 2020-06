La Regione va avanti con gli atti per la terza vasca, si allarga il fronte di sigle nella rete civica contro nuove discariche

Si allarga il fronte di sigle che dichiara di aver aderito alla rete civica contro nuove discariche, ora formata da Italia Nostra, Confagricoltura, CIA-Agricoltori Italiani Calabria Centro, Confesercenti, CNA, Agriturist Calabria, Osservatorio Sociale San Nicola, Comitato Lamezia 4 Gennaio, Cittadinanzattiva, Tribunale del Malato, Comitato Salviamo la Sanità del Lametino, Comitato Malati Cronici, Associazione Altrove, Associazione Difesa Consumatori del Lametino, Comitato Lavoro-Sanità-Sicurezza, Comitato Lamezia Maltrattata, Asd Olimpus, Associazione Ali sul Mediterraneo, Associazione M24A-ET San Pietro a Maida, Associazione Santupetrisi ‘nta lu core, Associazione La compagnia di via Bologna.

Questa sera si critica la scelta del sindaco Paolo Mascaro di aver convocati per domani i sindaci del comprensorio sul tema della terza vasca in località Stretto, scelta però avallata dalla commissione straordinaria dal 2018 e portata avanti dalla Regione che a gennaio aveva nominato un commissario tra i propri dipendenti, e nei giorni scorsi ha pubblicato la manifestazione di interesse per i primi lavori.

«Invitiamo il sindaco Mascaro e i sindaci del comprensorio ad aprire la discussione su un tema come le discariche alle forze produttive, in primis per questa occasione a quelle dell’agricoltura, ma anche a tutte le altre (del turismo, commercio, artigianato, servizi, ecc.) ed alle associazioni civiche e culturali che hanno a cuore il benessere e la salute dei cittadini, bene primario da tutelare», è l’auspicio della rete civica, mentre intanto gli atti amministrativi regionali vanno avanti.