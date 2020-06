Ciclo di incontri gratuiti in webinar per “far ripartire il turismo, da protagonista” tra il 12 e il 17 giugno

Unioncamere Calabria in collaborazione con le Camere di commercio di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia e ISNART S.c.p.A. Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, organizza e promuove, il ciclo di incontri gratuiti in webinar “far ripartire il turismo, da protagonista” che si terrà tra il 12 e il 17 giugno.

L’iniziativa ricade nel perimetro delle azioni messe in campo per dare supporto alle imprese turistiche calabresi, nella fase di avvio dell’auspicata “ripartenza”, dopo il difficile periodo che ha messo a dura prova tutta l’economia e, in modo particolare il turismo, settore nevralgico per il nostro territorio.

Gli incontri sono dedicati, in particolare, alle imprese della ricettività e della ristorazione, che vogliono affrontare, con tenacia, la riapertura verso il proprio mercato con strumenti adeguati e qualche consapevolezza in più.

Le tematiche dei webinar vanno dal come affrontare la crisi, al ripensamento della propria strategia commerciale, a come assicurare la giusta sicurezza ai propri clienti senza che la qualità possa risentirne, a come usare bene le leve della comunicazione.

Un panel di esperti si avvicenderanno nel corso dei 3 incontri e forniranno elementi utili, derivati dalla testimonianza diretta di chi si occupa di assistere le imprese turistiche con continuità.