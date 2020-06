L’Abramo propone smart working e trasferimenti a Settingiano, i sindacati una nuova struttura nel lametino

Oggi si è svolto il primo incontro per discutere della procedura di trasferimento collettivo che la Abramo Customer Care ha aperto per la sede di Lamezia Terme con contestuale chiusura della stessa nell’area industriale.

Il management ha illustrato i numeri delle remotizzazioni presenti al momento sul sito e ha confermato la volontà di procedere con la chiusura della sede, trasferendo i lavoratori presso la sede di Settingiano, rendendosi disponibile ad accogliere tutte le richieste di smart working di chi attualmente continua a lavorare in azienda.

Le segreterie regionali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e le Rsu hanno confermato la propria contrarietà alla chiusura della sede all’interno dell’area industriale, contestando come i lavoratori già in passato hanno pagato un prezzo altissimo in seguito al fallimento della Infocontact, con pesante abbattimento del reddito conseguente alla riduzione del proprio orario di lavoro.

La proposta alternativa è stata quella di trasferirsi in una nuova struttura nel medesimo comprensorio lametino, sollecitando di sospendere le procedure in atto in vista del piano industriale da presentare entro fine giugno.

L’azienda, acquisite le posizioni e le richieste sindacali, ha aggiornato l’incontro al 19 giugno alle 9.30, riservandosi di dare riscontro sulle proposte avanzate.