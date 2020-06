Air Transat non conferma il volo estivo tra Toronto e Lamezia Terme

Transat A.T. Inc. annuncia la ripresa dei suoi voli e attività di tour operator a partire dal 23 luglio, non confermando però rispetto agli anni passati il volo diretto tra Toronto e Lamezia Terme.

La compagnia canadese offrirà un nuovo programma di volo per 22 destinazioni in Europa, Sud, Stati Uniti e Canada fino alla fine della stagione estiva, fissata al 31 ottobre.

La compagnia offrirà anche pacchetti per il Sud e l’Europa durante questo periodo e riaprirà gradualmente le agenzie di viaggio nella sua rete a partire da lunedì, non dando però più la possibilità di percorrere le tratte Montreal – Roma, Toronto – Venezia, Montreal – Venezia e Toronto – Lamezia