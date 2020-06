Da luglio Alitalia servirà la Calabria con 10 voli al giorno (fra andata e ritorno) di cui 4 con Milano e 6 con Roma

Dal 1 luglio Alitalia riprenderà i collegamenti diretti da Reggio Calabria verso Roma e Milano (2 voli al giorno), da Lamezia Terme a Milano (2 voli al giorno) e, raddoppierà i collegamenti fra Lamezia Terme e Roma (da 2 a 4 voli al giorno).

Complessivamente Alitalia servirà la Calabria con 10 voli al giorno (fra andata e ritorno) di cui 4 con Milano e 6 con Roma.

Alitalia opererà complessivamente il 60% dei voli in più rispetto al mese di giugno, totale equivalente al doppio di quanto operato a maggio. Gli aerei voleranno su 52 rotte (22 in più di giugno) e 37 aeroporti, dei quali 19 in Italia e 18 all’estero. I posti offerti a luglio cresceranno del 60% sul mese precedente. Tutti i collegamenti Alitalia vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata, al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo.

Gli aeromobili della Compagnia vengono sanificati ogni giorno con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri HEPA e alla circolazione verticale, l’aria a bordo è pura al 99,7%, come in una sala sterile.