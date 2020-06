In vista dell’estate 4 consiglieri di maggioranza sollecitano l’installazione delle passerelle in spiaggia

«Sarà un’estate, particolare e diversa per tutti noi in relazione alle distanze, alle precauzioni ed alle misure da mantenere e rispettare. Potrà esserlo ancora di più per tanti nostri concittadini diversamente abili, per le persone anziane e per loro famiglie», sostengono i consiglieri di maggioranza Giancarlo Nicotera, Enrico Costantino, Antonio Lorena, Danilo Gatto, rimarcando che «potrà essere per la nostra Città una grande prova di coraggio, empatia e civiltà. Sta tutto a come sapremo affrontare nuove ed antiche situazioni».

Si sottolinea così che «occorre quindi, da subito, garantire ai nostri “tesori” la possibilità di accedere sulla spiaggia e a mare nel migliore modo possibile. Il Comune di Lamezia Terme, attraverso precipue passerelle pedonali realizzate con idoneo materiale, dovrà tutelare questo diritto e questo sacrosanto principio di vita comune. “Ripartiamo tutti assieme, senza lasciare nessuno indietro”, non sia solo uno slogan, ma un’azione di vita reale».