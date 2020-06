Al netto delle polemiche odierne, non inizia al meglio la sperimentazione dell’isola pedonale serale in centro nel fine settimana di Sant’Antonio condizionato dalle misure restrittive anti contagio.

Se anche senza ambulanti della fiera regge la tradizione del panino in strada (anche con igienizzate al bancone), ma intorno alle 21 poca la gente nelle strade chiuse al traffico, con gli agenti della polizia locale a vigilare finché non scatta il fine turno.

Per un tratto stradale che sarebbe dovuto essere chiuso al traffico e al parcheggio e non lo è stato (la porzione di Corso Nicotera tra via Tevere e via Po, che però non ha locali aperti che vi affacciano per usufruire di clientela la quale necessiti di maggiore spazio per il distanziamento sociale), una transenna è stata posta all’inizio di via San Giovanni, strada che non compariva nell’ordinanza pubblicata ieri.

Le modifiche al traffico sarebbero state valide dalle 18 alle 24, prediligendo così l’orario dell’aperitivo o della cena, ma complice anche la partita di Coppa Italia non in molti hanno passato tale orario fuori da casa, con probabile maggiore attività nella fascia oraria successiva, ma estendere oltre l’orario dell’ordinanza avrebbe dovuto fare i conti con il ridotto numero di agenti della polizia locale ed i problemi di orario straordinario.

Il problema della chiusura di Corso Numistrano si riproporrebbe poi anche nel caso in cui il festival Trame, ipotesi anticipata dal sindaco Mascaro ma non confermata ancora ufficialmente dagli organizzatori, si dovesse tenere nella prossima settimana proprio all’aperto in quel tratto di centro urbano.