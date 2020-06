Prende le distanze dall’ordinanza che chiude al traffico da oggi fino a domenica parte del centro l’associazione Lamezia Shopping, sostenendo che «questa chiusura non rientra tra le richieste che avevamo avanzato all’Amministrazione Comunale nei vari incontri avuti per riorganizzare il rilancio delle attività commerciali post Covid».

Si ricorda che «nelle ultime settimane avevamo avanzato all’Amministrazione Comunale la creazione di un ZTL, e sappiamo che tale notizia si era diffusa tra i commercianti, ci teniamo a precisare che “l’isola pedonale per andare incontro anche alle richieste degli esercenti” non coincide assolutamente con le richieste dei commercianti aderenti alla nostra associazione. Infatti noi non avevamo chiesto assolutamente la chiusura al traffico di corso Numistrano negli orari 18 – 24 e né tantomeno in quei giorni».

Per questo «prendiamo tutte le distanze da qualsiasi esito possa avere tale iniziativa sul commercio locale» conclude la nota.