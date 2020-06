Unioncamere propone percorsi formativi e informativi in materia ambientale per enti, professionisti ed imprese

Unioncamere Calabria in collaborazione con le Camere di commercio di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia ed Ecocerved, società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente, organizza e promuove, il ciclo di webinar formativi gratuiti “percorsi formativi e informativi in materia ambientale per enti, professionisti ed imprese”, in agenda tra giugno e luglio.

L’iniziativa, afferente alle tematiche ambientali d’interesse per imprese, enti e operatori del settore, consulenti e professionisti, rientra nel contesto dell’azione promossa da Unioncamere a livello nazionale, tramite il Fondo di perequazione delle Camere di commercio italiane.

Il programma è finalizzato all’informazione, formazione e all’aggiornamento sui temi dell’economia circolare e dell’ambiente, a partire dalle norme in materia introdotte dal pacchetto di Direttive UE del 2018.

I seminari in calendario: