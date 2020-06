Guarascio sollecita la ripresa dei consigli comunali, a stretto giro dovrebbe arrivare quello sul consuntivo

«L’emergenza sanitaria di portata mondiale ha senza dubbio messo tutti alla prova ma, in questa nuova fase di ripartenza e nel massimo rispetto delle prescrizioni di salute pubblica, ci aspettiamo un colpo d’ala, un segno di vita da parte del sindaco e della sua maggioranza», sostiene Eugenio Guarascio, «sono, infatti, tante, troppe le questioni aperte che meritano di essere affrontate: dalla sanità lametina, alle vicende dell’aerostazione, dalle importanti questioni legate al bilancio comunale, all’insostenibile carenza di personale e alla riorganizzazione della macchina burocratica, per poi arrivare ai grandi temi ambientali e della promozione dell’economia locale».

Guarascio sostiene che «il tempo non è più una variabile neutra e questa amministrazione, anche in conseguenza degli effetti del lockdown sulla nostra città, deve farsi carico di una necessaria programmazione, senza la quale Lamezia rischia di pagare un prezzo altissimo in termini di crescita, qualità dei servizi essenziali e senso di comunità».

L’accusa quindi è che sia «grave, infine, che da mesi non si riunisca il Consiglio comunale, la massima assemblea cittadina, il luogo istituzionale deputato al confronto e alla scelta delle soluzioni. Un silenzio assordante che merita di essere spezzato, anche perché tante realtà comunali vicine e lontane – nonostante il Covid e con tutte le adeguate misure di sicurezza – non hanno subito questa sospensione della democrazia. Sollecito, dunque, il sindaco e il presidente del Consiglio comunale a convocare al più presto l’assise comunale: il tempo dell’attesa è ormai scaduto».

Ed una seduta dovrebbe tenersi già nella prossima settimana, per il bilancio consuntivo (scadenza 30 giugno, entro il mese successivo si dovrà approvare anche il previsionale), mentre procedono le riunione di commissioni consiliari.