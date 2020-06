Giancarlo Nicotera, presidente della terza commissione consiliare “servizi sociali, ambiente e sanità” propone di intitolare una sala della Biblioteca Comunale ad Antonio Saffioti.

Nicotera parla di «una traccia da seguire per caparbietà, coraggio, voglia di vivere e donarsi a difesa del diritto e dei diritti, ad iniziare dagli ultimi, dagli indifesi e dai bisogni senza voce. Passione, tenacia, preparazione ed amore civico sono alcune delle qualità che Antonio ha saputo empaticamente trasmettere alla collettività».

Il consigliere comunale ricorda che «già nella sezione delle Tesi di Laurea della nostra Biblioteca esistono due suoi lavori relativi alla triennale e alla specialistica della Laurea in Giurisprudenza che aveva conseguito, sui temi “Inclusione e tutela dei disabili nei percorsi di formazione” e “I diritti dei disabili alla luce della Convenzione ONU”».

Con tali ragioni si propone «alla Giunta ed al Sindaco di dedicare all’interno della Biblioteca Comunale, luogo simbolo della Cultura e del progresso civile, frequentata anche da giovanissimi, una sala ad Antonio Saffioti. È il nostro modo sincero di dirgli “Grazie” per essersi battuto per costruire un futuro migliore e perché durante tutta la sua vita, in ogni contesto ed in ogni situazione, ha saputo dimostrare e dire che “Si può”».