«Sono passati oramai diversi mesi da quando si è insediata la seconda amministrazione Mascaro e ancora nulla è stato fatto per risolvere e/o limitare il fenomeno del randagismo. Urge un rapido intervento al fine di concretizzare tutte le proposte avanzate dalle associazioni animaliste del territorio», contesta il consigliere comunale Mimmo Gianturco.

«Se da un lato è da apprezzare il tentativo da parte di alcuni esponenti della maggioranza di affrontare il problema – continua il consigliere comunale – dall’altro si registra comunque, anche in questo settore, il solito nulla di fatto. Eppure sono tante le proposte avanzate da singoli volontari e associazioni che potrebbero essere attuate subito e con costi irrisori come ad esempio la stipula di convenzioni con ambulatori veterinari privati per il recupero di animali feriti a seguito di incidente stradale o necessitanti di cure mediche, adeguamento dell’ambulatorio veterinario sito nel canile comunale per sterilizzazione e reimmissione controllata sul territorio, controllo e censimento dei cani padronali e da pastore, approvazione delle colonie feline, ecc ma l’amministrazione comunale sembra aspettare che il problema si risolva da se».

Un ruolo non secondario in tutto ciò ha l’Asp di Catanzaro, che però non trova spazio nel comunicato stampa.