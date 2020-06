Fratelli d’Italia propone un “Calabrian tour” a Johan Lundgren

Propongono un “Calabrian tour” a Johan Lundgren, a. d. di EasyJet, il componente della direzione nazionale di FdI, Rosario Aversa, il segretario cittadino Gino Vescio, il consigliere comunale Pietro Gallo e i componenti del Direttivo cittadino di Lamezia Terme, dopo che online si è consumata in giornata la vicenda dei messaggi ambigui da parte della compagnia aerea per promuovere gli arrivi in Calabria.

«Naturalmente lo accoglieremo nella sala Vip del nostro splendido aeroporto invitandolo ad assaggiare un prestigioso gelato, gli faremo fare un giro nei pressi del Castello Normanno, dall’abbazia Benedettina, non mancando di fargli fare un giro a Pizzo, a Chianalea (che non sarà certamente Venezia ma che per i calabresi è più di Venezia), nella terra pitagorica e sarà senz’altro nostro ospite in un prestigioso hotel di Tropea (la perla del Tirreno)», spiega il comunicato stampa, «lo porteremo cosi a nutrirsi delle prelibatezze culinarie calabresi in uno dei tantissimi ristoranti e non mancheremo di omaggiarlo della nostra nduja e delle favolose cipolle di Tropea. Senz’altro faremo una capatina nel km più bello d’Italia e non faremmo certamente un torto ai bronzi calabresi portando costui al loro cospetto».

In conclusione «lo porteremo ad osservare i kitesurf di tutto il mondo dalle spiagge di Gizzeria e la sera non lo priveremo di un giro nella splendida movida lametina. Ritornerà senz’altro con qualche chilo ma prenderà così atto della pessima figura che ha rimediato con i calabresi e con gli Italiani tutti».