Pubblicità EasyJet, le reazioni critiche dal fronte calabrese ed il dietrofront aziendale

Mentre altre regioni sono già all’opera con spot e campagne marketing per rilanciare il turismo nelle proprie zone nel post chiusure, in Calabria sono stati avviati i bandi per le varie misure di incentivo e pubblicità, ed in tale contesto evidentemente la descrizione offerta da Easyjet sul proprio sito per chi volesse atterrare a Lamezia Terme (i collegamenti attivi sono con Milano e la Svizzera) per raggiungere poi altre mete nella punta dello stivale non è un gran bel biglietto da visita.

Nella sezione dedicata alla sola città di Lamezia Terme la compagnia usa toni promozionali più “istituzionali”, con non poche “licenze poetiche”: «Stai cercando un volo per Lamezia per il tuo prossimo weekend o la tua prossima vacanza? Allora prenota ora un volo low-cost con easyJet. Lamezia Terme si trova nel cuore del Mediterraneo. Grazie alle sue attraenti insenature, candide spiagge incontaminate, meravigliosi paesaggi montani e alpini, è una destinazione perfetta per le vostre vacanze. Le zone circostanti sono tutte da scoprire, dai templi greci, romani e normanni ai palazzi borbonici. Se siete alla ricerca del riposo più assoluto, c’è una stazione termale molto famosa a Caronte con sorgenti naturali calde. La cucina locale è ricca e gustosa, e si basa essenzialmente su verdure essiccate e marinate, tonno rosso, pesce spada e salsicce piccanti. Essendo uno dei maggiori produttori al mondo di nocciole e agrumi, non potete proprio rinunciare ai deliziosi dolci tipici».

Si passa poi anche all’analisi storica – economica: «se siete appassionati di shopping, Lamezia Terme non vi deluderà. La cittadina di Sant’Eufemia è famosa per il suo fulcro commerciale in Piazza Italia. A Sambiase e Nicastro si tiene periodicamente un mercato e ci sono numerosi negozi nei pressi di Nicastro. Lamezia Terme è un posto favoloso che vale la pena visitare in qualsiasi periodo dell’anno. In inverno le temperature sono più miti rispetto agli altri paesi europei; in primavera e in autunno il tempo è perfetto per uscite fuori porta, mentre in estate si raggiungono addirittura temperature di 35 gradi. È sempre il momento giusto per visitare questa città meravigliosa».

“EasyJet – si legge in una nota – si scusa apertamente con tutti i calabresi e la Regione Calabria per la descrizione contenuta nella scheda informativa all’interno del sito. L’intento originale del testo era sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata all’estero da un punto di vista turistico. La Calabria è una terra per noi molto importante, che amiamo e che promuoviamo da sempre con numerosi voli su Lamezia Terme. Ne è una dimostrazione anche il fatto che il primo volo del 15 giugno – che coincide con il ripristino delle operazioni post lockdown – è stato quello verso l’aeroporto di Lamezia Terme. Abbiamo provveduto immediatamente a rimuovere il testo in questione e avviato un’indagine interna per capire l’accaduto e fare in modo che non accada mai più”.

Dal fronte politico istituzionale, intanto, non sono poche le prese di posizione contrarie.

“La descrizione della Calabria da parte di easyJet è vergognosa. Offende la mia terra e la mia gente, crea un danno d’immagine e scoraggia evidentemente i turisti a visitare la nostra terra, che è e deve essere nota per il suo ricco e meraviglioso patrimonio paesaggistico ed enogastronomico, per le sue antiche tradizioni e per l’accoglienza ineguagliabile che i cittadini calabresi riservano ai turisti e agli ospiti tutti. In qualità di membro della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo- scrive Laura Ferrara – scriverò ai vertici di EasyJet per chiedere che la descrizione della mia Regione venga cambiata immediatamente. La Calabria è una terra meravigliosa che merita rispetto”.

“Descrivere la Calabria come una terra di mafia e di terremoti dalla quale i turisti stanno alla larga, e i pochi che arrivano possono ammirare solo delle ‘case bizzarre’, è di una gravità senza precedenti. Una ‘cartolina’ del tutto falsa e piena di assurdi pregiudizi, che ha l’effetto di danneggiare l’immagine di una regione che non solo può offrire ai visitatori un immenso patrimonio di tesori naturalistici, culturali e identitari, quanto oggi è una terra completamene libera dal covid, ed è pronta ad accogliere in sicurezza turisti e viaggiatori grazie anche all’ottimo lavoro messo in campo dalla presidente Jole Santelli e dall’assessore al Turismo Fausto Orsomarso. Una terra capace di offrire esperienze di viaggio emozionanti ed autentiche, e non solo quadretti da pubblicare su Instagram”. È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, commentando quanto pubblicato sul sito della compagnia aerea Easyjet nella sezione delle destinazioni di viaggio dedicata alla Calabria. “La descrizione della Calabria pubblicata sul sito della compagnia britannica – prosegue Wanda Ferro – è talmente distante dalla realtà e offensivo da non potere essere semplicemente frutto della superficialità, dell’ignoranza o degli incubi di chi ha redatto il testo. Il danno all’immagine della Calabria da parte di Easyjet è evidente, e rischia di avere ingiuste ripercussioni sulle attività turistiche. Per questo andrebbe sospeso immediatamente ogni eventuale rapporto della Regione con la compagnia aerea e andrebbero valutate possibili azioni risarcitorie”.

«Siamo esterrefatti per il contenuto pubblicato dalla compagnia britannica Easyjet per quanto concerne la descrizione della Calabria – scrive in una nota il Commissario dell’U.Di.Con. Calabria, Domenico Iamundo – una terra così ricca di cultura che rischia di avere delle conseguenze negative sul proprio turismo a causa di queste descrizioni scellerata presente sul sito della compagnia aerea. Descrivere la Calabria come una terra di terremoti e mafia è da scellerati, evidentemente chi ha osato scrivere questi contenuti di una gravità inaudita non ha mai avuto il piacere di essere ospitato da questa terra piena di paradisi terrestri, sia per il mare, sia per i paesaggi, sia per le prelibatezze culinarie che vanta».

«Questa descrizione andrà a ripercuotersi sull’economia della Regione e di tante famiglie che lavorano nel settore turistico, già in crisi per l’emergenza Covid. E chissà quanti turisti sono stati bloccati dal prenotare le proprie vacanze a causa di queste parole false e denigratorie. Sul sito di Easyjet – continua Iamundo – la Calabria è, inoltre, descritta come una terra incapace di attrarre i fan di Instagram, ma evidentemente non siete mai stati al Paradiso del Sub di Zambrone, a Tropea, la perla del Mediterraneo, a Scilla, all’Arco Magno di San Nicola Arcella, e potremmo elencarne a centinaia di luoghi così suggestivi. Siamo sicuri che se i turisti, italiani e stranieri visitassero questa terra, vi vorranno sicuramente ritornare perché non basta un mese per visitare tutte le bellezze della Calabria. Una terra che quotidianamente cerca di combattere contro questa piaga, che ha voglia di riscatto e di crescita non può vedersi etichettare con questi appellativi. Chiederemo immediatamente – conclude Iamundo – la rimozione e la rettifica di questi contenuti diffamatori alla compagnia aerea e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

«Se Easyjet non modifica, non rettifica e, soprattutto, non si scusa con la Calabria e i calabresi attiverò l’ufficio legale della Provincia per tutelare nelle sedi opportune l’immagine della nostra terra». Lo ha detto il sindaco e presidente della Provincia Sergio Abramo.

«Nel leggere la notizia di come la compagnia aerea ha “promosso” i voli verso l’aeroporto internazionale di Lamezia, ho pensato si trattasse di uno dei tanti fake che circolano sui social. Mio malgrado – ha aggiunto Abramo – ho scoperto subito, collegandomi direttamente sulla pagina di Easyjet, che la realtà questa volta ha superato ogni forma di immaginazione. Pregiudizio, pressappochismo, una narrazione distorta della nostra terra e anche una forma evidente di razzismo culturale: se voleva raggiungere il limite il “genio” del marketing che si è inventato questo claim è abbondantemente riuscito nel suo intento».

Secondo Abramo «così facendo ha indignato una regione intera, stufa di dover ascoltare o leggere queste ridicole e fasulle banalità, smentite dai fatti e dai commenti – a Easyjet dovrebbero saperlo – sempre positivi di chi viene a visitarci. Mi auguro che la compagnia si corregga al più presto scusandosi sinceramente. Altrimenti ne risponderà in Tribunale».

«Leggo commenti sui social di persone giustamente offese ed indignate da quanto pubblica Easyjet, ma domandoci: i mezzi di informazione della Calabria, aiutano a costruirci un’immagine migliore? Il nostro Stato ha qualche pregiudizio verso la Calabria ed i reggini in particolare modo?». A porsi queste domande prendendo una posizione forte sulla presentazione che Easyjet ha fatto della Calabria accostandola solo a terremoti e mafia è il senatore forzista Marco Siclari.

Per il senatore «la Calabria è sempre stata e rimane una terra meravigliosa e i calabresi sono persone splendide e per bene e meritano attenzione e rispetto anche a livello istituzionale. Forse dobbiamo iniziare ad approfondire il tema in modo serio e istituzionale. Ho presentato, in ogni caso, un’interrogazione parlamentare per chiedere al Governo di costituirsi parte civile contro Easyjet e chiedere il risarcimento economico per aver danneggiato l’immagine di una sua regione e dei suoi abitanti. Sono certo che la Regione Calabria agirà in questo senso», ha concluso il senatore azzurro.

«L’unico modo utile che Easyjet ha per scusarsi con i calabresi per la vergognosa descrizione fatta di questa regione è quella di attivare nuove rotte su Reggio e Lamezia con offerte sui prezzi dei voli per questa estate, così rimedierà alla gaffe favorendo la conoscenza della vera Calabria, che non è mafia e terremoti ma è patrimonio storico, archeologico, naturalistico, enogastronomico, linguistico» sostiene l’europarlamentare della Lega Vincenzo Sofo, «mi appello ancora una volta a Jole Santelli affinché la Regione Calabria avvii una campagna nazionale e internazionale di promozione del nostro territorio – coinvolgendo anche i nostri conterranei che vivono fuori regione – affinché si cambi una volta per tutte l’immagine della Calabria nel mondo».

«La descrizione fatta da EasyJet della Calabria era una vergogna assoluta, bene ha fatto la compagnia aerea a chiedere immediatamente scusa, rimuovere lo scritto e avviare una indagine interna». Lo dichiara il commissario del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano. «Da campano che ha imparato ad amare le bellezze di questa terra consiglio a turisti italiani e esteri di non cadere nei facili stereotipi e di visitarla. La Calabria è terra di storie, eccellenze e un mare bellissimo», sostiene Graziano.