Sui servizi vandalizzati nel parco Mastroianni compare un murale in onore di George Floyd, l’uomo di 46 anni la cui morte per mano della polizia americana ha rilanciato il tema della violenza da parte degli agenti in divisa negli States, ma più in generale tutta la questione del razzismo con marce e proteste in tutta la nazione, poi sfociate in alcuni casi in episodi di vandalismo.

Divelti e ridotti a discarica sono anche i servizi del parco, che al pari del 25 Aprile e Peppino Impastato attende una nuova gestione (l’avviso pubblico emanato dal Comune scadrà il 20 luglio), ma evidentemente per motivi diversi dalle proteste di oltreoceano quanto per la mancata sorveglianza (oltre all’assenza di telecamere anche l’impianto di illuminazione è fuoriuso) e presenza di attività per uno spazio verde che sorge a ridosso di una scuola ed altri servizi per l’infanzia e recentemente ripulito da parte della cooperativa Malgrado Tutto.

Rimane in corso da parte degli uffici comunali lo studio per la verifica della possibilità di adeguare le due passerelle, da tempo chiuse al transito pubblico per la mancata manutenzione precedente che ha comportato il venir meno di alcuni requisiti in seguito.