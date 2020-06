Crotone e Lamezia, Sacal usa due pesi due misure per il comitato cittadino pitagorico

Riceviamo e Pubblichiamo:

La sapete l’ultima della Sacal?

Quel gestore unico aeroportuale, appunto Sacal, preoccupato per la salute delle persone a causa della coronavirus tanto da non autorizzare una manifestazione con i sindaci della fascia ionica, una cinquantina di circa persone nel piazzale dell’Aeroporto di Crotone, non si preoccupa minimamente di far rispettare il distanziamento obbligatorio nell’aerostazione internazionale di Lamezia Terme!

Dalla stampa abbiamo appreso, infatti, caos e file all’interno dell’aerostazione lametina!

La notizia ci preoccupa molto poiché sebbene siamo in una fase tranquilla della diffusione del coronavirus le normative per il suo contenimento sono ancora valide e dovrebbero esser ancor più rispettate dai gestori delle infrastrutture di trasporti.

Paradossale, quindi, che lo stesso gestore in nome del distanziamento sociale neghi a poche persone di manifestare per poi non rispettare nell’unico scalo aperto della Calabria quelle stesse norme?

Abbiamo informato prontamente l’Enac, anche se in realtà l’Ente nazionale per l’aviazione civile dovrebbe già esser conscio della situazione, sperando che arrivino smentite ufficiali dalla Sacal dimostranti che le foto pubblicate sui social e sulla stampa siano frutto di immaginazione!

Inoltre, abbiamo colto l’occasione per chiedere alla Sacal quali misure di sicurezza abbia approntato per lo scalo crotonese e se i servizi di base verranno garantiti, come per esempio l’accesso ai servizi igienici sia nell’area sterile che nella sala di attesa.

Siamo ancora una volta stati delusi dalla Sacal che ha strumentalizzato il Covid-19 per negare ai sindaci del nostro territorio il diritto a manifestare insieme a noi per un’infrastruttura che oggi risulta abbandonata.

Non smetteremo di lottare per poter essere liberi di partire, liberi di tornare!

Il Direttivo

Comitato Cittadino Aeroporto Crotone